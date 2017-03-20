Как предотвратить болезнь Альцгеймера?

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Во-первых, необходимо следовать средиземноморской диете для замедления нейродегенеративных изменений. Она предполагает употребление овощей, ягод, орехов, цельных зерен, бобов, оливкового масла, морепродуктов и мясо птицы.
Во-вторых, мозг должен быть активным. «Тренировка мозга» является популярным термином для различных программ, которые помогают улучшить память.
В-третьих, не стоит забывать про физическую активность. Пятая часть случаев болезни Альцгеймера в США может быть связано с отсутствием физической активности. Также стоит уделить внимание здоровью сердца, так как люди, страдающие болезнью сердца, особенно сердечной недостаточностью или фибрилляцией предсердий, имеют более высокий риск развития болезни Альцгеймера.
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