Как предотвратить болезнь Альцгеймера?

20 марта 2017 года, 11:15

Фото: AmericaRU.com

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Согласно данным Национального института здоровья, в Соединенных Штатах, более 5 миллионов человек имеют диагноз нейродегенеративного расстройства мозга, известного как болезнь Альцгеймера. Нет однозначно эффективного способа предотвратить заболевание, но недавнее исследование предположило, что состояние можно улучшить, изменив образ жизни.Во-первых, необходимо следовать средиземноморской диете для замедления нейродегенеративных изменений. Она предполагает употребление овощей, ягод, орехов, цельных зерен, бобов, оливкового масла, морепродуктов и мясо птицы.Во-вторых, мозг должен быть активным. «Тренировка мозга» является популярным термином для различных программ, которые помогают улучшить память.В-третьих, не стоит забывать про физическую активность. Пятая часть случаев болезни Альцгеймера в США может быть связано с отсутствием физической активности. Также стоит уделить внимание здоровью сердца, так как люди, страдающие болезнью сердца, особенно сердечной недостаточностью или фибрилляцией предсердий, имеют более высокий риск развития болезни Альцгеймера.