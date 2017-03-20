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Рейтинг одобрения Трампа снизился до 37 процентов


Рейтинг одобрения Трампа снизился до 37 процентов
Фото: AmericaRU.com
Новый опрос Gallup показал, что рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа (Donald Trump) упал до рекордно низкого значения - 37 процентов.

Согласно полученным данным, около 58 процентов людей в настоящее время не одобряют действия Трампа. После инаугурации этот показатель составлял 45 процентов. В опросе приняли участие 1500 американцев, которые были опрошены посредством телефонных звонков. Предел статистической погрешности составляет 3 процента.

За несколько дней до его инаугурации рейтинг одобрения Трампа составлял 40 процентов - примерно вполовину меньше, чем у его предшественника. Для сравнения - в 2009 году 80 процентов американцев одобрили передачу власти Бараку Обаме (Barack Obama). Бывшие президенты Джордж Буш-младший (George Bush), Билл Клинтон (Bill Clinton) и Джордж Буш-старший (George Bush) имели аналогичные рейтинги до инаугурации - 72 процента, 81 процент и 82 процента соответственно.

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