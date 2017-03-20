Полиция Балтимора ищет подозреваемого в нападении с использованием зажигательных бомб

Фото: AmericaRU.com
Инцидент произошел рано утром в субботу. По словам стражей порядка, двое погибших – подростки, а среди раненых есть дети в возрасте 4 и 11 лет. Один из взрослых находится в критическом состоянии после того, как он прыгнул с верхнего этажа дома, чтобы избежать пожара.
«Мы знаем, что это было сделано преднамеренно. Люди, которые находились внутри дома, очевидно, были мишенью», - сказал начальник отдела общественной информации Тиджей Смит (T.J. Smith). Он добавил, что за два дня до пожара в районе произошла перестрелка, и следователи считают, что эти два инцидента связаны между собой.
Подозреваемый был идентифицирован полицией как 26-летний Антонио Райт (Antonio Wright). За помощь в его поимке было назначено вознаграждение в размере 12 тысяч долларов.
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