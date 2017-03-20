Где самые счастливые страны мира?

20 марта 2017 года, 10:20

Фото: AmericaRU.com

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У норвежцев есть больше оснований, чем когда-либо, чтобы отпраздновать Международный день счастья. Два года подряд страна занимала четвертое место в рейтинге самых счастливых стран, и теперь Норвегия оттеснила трехкратного победителя - Данию.В этом году Дания занимает второе место. За ней идут Исландия, Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Швеция. В ежегодном рейтинге счастья World Happiness Report 2016, который составляет Институт Земли Колумбийского университета, Соединенные Штаты занимают 14-е место. Германия второй год подряд занимает 16-е место, а Великобритания поднялась на четыре позиции до 19-го места. Россия поднялась на семь позиций до 49-го места. Япония переместилась на 51-е место, а Китай поднялся до 79-го места.Самыми несчастливыми странами были названы Центральноафриканская республика (155 место), восточноафриканское государство Бурунди (154), Танзания (153), Сирия (152) и Руанда (151).