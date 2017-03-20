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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесКрасавица и чудовище собрал в американском прокате 170 миллионов долларов
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«Красавица и чудовище» собрал в американском прокате 170 миллионов долларов


Красавица и чудовище собрал в американском прокате 170 миллионов долларов
Фото: AmericaRU.com
В эти выходные фильм «Красавица и чудовище» превзошел ожидания студии Disney на десятки миллионов долларов и занял первую строчку американского проката. Он собрал более 170 миллионов долларов, став, по меньшей мере, седьмым в списке самых кассовых дебютов в истории.

Как и прогнозировали, лента обогнала «Бэтмена против Супермена: На заре справедливости», заняв место лучшего дебюта марта. Кроме того, это самый кассовый фильм с участием Эммы Уотсон (Emma Watson): на вершине «Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 2», который собрал 169 миллионов долларов в первые выходные проката. В мировом прокате «Красавица и чудовище» собрал более 350 миллионов долларов.

«Конг: Остров Черепа» (259 миллионов долларов) и «Логан» (500 миллионов долларов) подвинулись на второе и третье место, соответственно.
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