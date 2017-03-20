Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:14 am | Чикаго 3:14 am | Сан-Франциско 1:14 am
Главная страница → Раздел: В миреООН составила рейтинг самых счастливых стран мира. Россия на 49-м месте
В мире
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

ООН составила рейтинг самых счастливых стран мира. Россия на 49-м месте


ООН составила рейтинг самых счастливых стран мира. Россия на 49-м месте
Фото: AmericaRU.com
Россия вошла в ТОП-50 рейтинга самых счастливых стран мира, составленного по заказу Организации Объединённых Наций (ООН).

Отметим, что рейтинг приурочили к Международному дню счастья, который ежегодно празднуется 20 марта. При его составлении организация Sustainable Development Solutions Network учитывала 6 факторов: ВВП на душу населения, продолжительность жизни, социальная поддержка граждан, доверие к властям, свобода принятия решений гражданами, а также их щедрость.

В пятёрку лидеров рейтинга вошли исключительно страны Европы: Норвегия, Дания, Исландия, Швейцария и Финляндия. Последнее место– 155-е – досталось Центральноафриканской республике. Что касается России, то за последний год её позиции в данном рейтинге значительно улучшились. С 56-го места она переместилась на 49-е. США, в свою очередь, опустились на одну ступеньку вниз – с 13-й на 14-ю.

Читайте также: Россияне уверены, что их страна – одна из самых влиятельных в мире.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/111093
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Ищу работу
Ищу работу домработницы с проживанием Ищу работу домработницы с проживанием
Раздел: Животные
Продаются котята Scottish fold and straight Продаются котята Scottish fold and straight
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира с лучшими видами в здании продается квартира с лучшими видами в здании
Раздел: Барахолка
Продается новая летняя куртка BNCI Продается новая летняя куртка BNCI
Раздел: Барахолка
Deluxe bassinet delta $45 Deluxe bassinet delta $45
Раздел: Услуги
Личный водитель, трансфер Личный водитель, трансфер
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus