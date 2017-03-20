ООН составила рейтинг самых счастливых стран мира. Россия на 49-м месте

Фото: AmericaRU.com
Отметим, что рейтинг приурочили к Международному дню счастья, который ежегодно празднуется 20 марта. При его составлении организация Sustainable Development Solutions Network учитывала 6 факторов: ВВП на душу населения, продолжительность жизни, социальная поддержка граждан, доверие к властям, свобода принятия решений гражданами, а также их щедрость.
В пятёрку лидеров рейтинга вошли исключительно страны Европы: Норвегия, Дания, Исландия, Швейцария и Финляндия. Последнее место– 155-е – досталось Центральноафриканской республике. Что касается России, то за последний год её позиции в данном рейтинге значительно улучшились. С 56-го места она переместилась на 49-е. США, в свою очередь, опустились на одну ступеньку вниз – с 13-й на 14-ю.
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