Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:14 am | Чикаго 3:14 am | Сан-Франциско 1:14 am
Главная страница → Раздел: ЭкономикаDisney выплатит 3,8 миллиона долларов за нарушение условий трудового кодекса
Экономика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Disney выплатит 3,8 миллиона долларов за нарушение условий трудового кодекса


Disney выплатит 3,8 миллиона долларов за нарушение условий трудового кодекса
Фото: AmericaRU.com
Работа в самом счастливом месте на Земле может оказаться не такой прекрасной. Сотрудники Disney World, которые изображают Гуфи, Мики и других известных персонажей, не просто должны проводить долгие часы в своих костюмах под жарким солнцем Флориды. По данным Министерства труда США, они оказались заложниками этих костюмов.

Расследование показало, что сотрудникам курортов и парков развлекательного комплекса Disney World вычитали из заработной платы определенную сумму на костюмы, из-за чего у некоторых часовая оплата опустилась ниже минимальной. В соответствии с Законом о справедливых стандартах труда, работодатель может потребовать от работника нести расходы на униформу, но не настолько.

Disney согласилась выплатить 16339 аниматорам 3,8 миллиона долларов за нарушение положений действующего трудового кодекса. «Подобные нарушения не редкость и встречаются в других индустриях. Работодатели должны отслеживать и оплачивать все часы работы сотрудников», - сказал Дэниел Уайт (Daniel White) из Министерства труда.
Читайте также последние новости раздела "Экономика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/111091
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Туризм и отдых
Аренда авто. Самые низкие цены в Майами! Аренда авто. Самые низкие цены в Майами!
Раздел: Барахолка
Продается новая летняя куртка BNCI Продается новая летняя куртка BNCI
Раздел: Барахолка
Продам Пеленалку, ванночку, кокон Продам Пеленалку, ванночку, кокон
Раздел: Медицина
Эффективное лечение псориаза, витилиго Эффективное лечение псориаза, витилиго
Раздел: Квартиры - сдам
40$ - Экономьте с нами 40$ - Экономьте с нами
Раздел: Квартиры - продам
квартира в современном жилом комплексе квартира в современном жилом комплексе
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus