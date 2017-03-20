Disney выплатит 3,8 миллиона долларов за нарушение условий трудового кодекса

Фото: AmericaRU.com
Расследование показало, что сотрудникам курортов и парков развлекательного комплекса Disney World вычитали из заработной платы определенную сумму на костюмы, из-за чего у некоторых часовая оплата опустилась ниже минимальной. В соответствии с Законом о справедливых стандартах труда, работодатель может потребовать от работника нести расходы на униформу, но не настолько.
Disney согласилась выплатить 16339 аниматорам 3,8 миллиона долларов за нарушение положений действующего трудового кодекса. «Подобные нарушения не редкость и встречаются в других индустриях. Работодатели должны отслеживать и оплачивать все часы работы сотрудников», - сказал Дэниел Уайт (Daniel White) из Министерства труда.
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