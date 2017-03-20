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Главная страница → Раздел: УкраинаВ ДНР создают свой вариант гитлеровского Фольксштурма, - ИС
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В «ДНР» создают свой вариант гитлеровского Фольксштурма, - ИС


В ДНР создают свой вариант гитлеровского Фольксштурма, - ИС
Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
На территориях оккупированного Донбасса сепаратисты набирают мирных граждан в свои новые военизированные подразделения «Ратник». Об этом сообщил координатор группы Информационное Сопротивление Дмитрий Тымчук.

«На временно оккупированной территории Донецкой области из числа местного гражданского населения создаются "военизированные подразделения самообороны" (предварительное название - "Ратник")», - рассказал Тымчук, уточнив, что в эти подразделения привлекаются даже несовершеннолетние жители оккупированных районов.

«Данные подразделения будут подчиняться командованию "1-го АК ДНР". Задача подразделений – участие в боевых действиях с ВСУ на участках, где подразделения "1-го АК ДНР" по каким-либо причинам не смогут выполнять боевые задачи или будут нуждаться в экстренном усилении (вариант гитлеровского Volkssturm – Фольксштурма)», - отметил координатор ИС.

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