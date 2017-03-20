В «ДНР» создают свой вариант гитлеровского Фольксштурма, - ИС

Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
«На временно оккупированной территории Донецкой области из числа местного гражданского населения создаются "военизированные подразделения самообороны" (предварительное название - "Ратник")», - рассказал Тымчук, уточнив, что в эти подразделения привлекаются даже несовершеннолетние жители оккупированных районов.
«Данные подразделения будут подчиняться командованию "1-го АК ДНР". Задача подразделений – участие в боевых действиях с ВСУ на участках, где подразделения "1-го АК ДНР" по каким-либо причинам не смогут выполнять боевые задачи или будут нуждаться в экстренном усилении (вариант гитлеровского Volkssturm – Фольксштурма)», - отметил координатор ИС.
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