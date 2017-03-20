Российские госбанки готовятся к продаже своих украинских «дочек»

Фото: AmericaRU.com
«Мы совершенно точно знаем, что все банки с государственным российским капиталом, которые работают сегодня в Украине, ведут переговоры о потенциально возможной продаже», - заявила украинка.
Она также добавила, что в сегодняшних условиях развитие этих банков в Украине практически невозможно.
Стоит отметить, что в Украине вопрос о санкциях против российских банков был поднят после того, как российский государственный Сбербанк согласился обслуживать клиентов с «паспортами» сепаратистских «ДНР/ЛНР».
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