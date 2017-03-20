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Главная страница → Раздел: В миреВ России женщин не собираются пускать на подлодки
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В России женщин не собираются пускать на подлодки


В России женщин не собираются пускать на подлодки
Фото: AmericaRU.com
В ближайшем будущем военное руководство России не собирается допускать женщин к службе в подводном флоте. С таким заявлением в интервью «Эхо Москвы» выступил начальник Управления боевой подготовки ВМФ ВС РФ контр-адмирал Виктор Кочемазов, передаёт агентство ТАСС.

«В нашем Военно-морском флоте женщин на подводных лодках нет. И я думаю, что в ближайшей перспективе их там не будет», - заявил военный, объяснив такую категоричность негативными последствиями, с которым якобы сталкнулись другие страны после того, как допустили женщин к подлодкам.

«Чем это заканчивается, мы все слышим из средств массовой информации - это массовые скандалы кругом по различиям половых признаков. И нам это не нужно. У нас достаточно подготовленных мужчин», - констатировал Кочемазов.

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