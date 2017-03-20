Трамп назвал Путина «крепким орешком»

Фото: AmericaRU.com / donaldjtrump.com
Журналисты назвали Трампу имена некоторых видных политиков, попросив дать этим лицам короткую характеристику. Прозвучало там и имя российского президента, однако Трамп, вопреки обыкновению, высказался в его адрес весьма нейтрально.
«Не знаю его. Он, безусловно, крепкий орешек. Не знаю, каков он для России, но, когда-то, полагаю, мы это поймем», - заявил республиканец.
Отметим, что в ходе предвыборной гонки, а также несколько месяцев после победы на выборах президента США Дональд Трамп неоднократно выступал с лестными словами в адрес Путина. В частности, он называл его «сильным лидером», а также призывал к возобновлению сотрудничества с Россией. Однако в результате нескольких скандалов, в которые попали люди из команды Трампа из-за их тайных контактов с Москвой, американский лидер был вынужден кардинально поменять свою риторику в отношении россиян и их президента.
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