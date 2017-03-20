В Украине пригрозили санкциями европейским политикам, ездившим в Крым

Фото: AmericaRU.com / rnbo.gov.ua
Отметим, что, по данным россиян, в делегацию вошли депутаты Европарламента, а также национальных государств Европы, Латинской Америки, Прибалтики и СНГ. Официальная цель визита правых на оккупированный полуостров – участие в конференции «100-летие революции в России и современный социализм».
В Киеве, как и полагается, данное известие восприняли с негодованием. С официальным заявлением выступил секретарь украинского Совбеза Александ Турчинов. Он отметил, что украинские спецслужбы тщательно проверят информацию, распространённую российскими СМИ, а также пообещал ввести персональные санкции против участников этой делегации. «Кроме того, будет проверена также информация об участии в этой пропагандистской акции украинских граждан, и в случае подтверждения их пребывания в Крыму, должны быть открыты уголовные производства в соответствии с действующим законодательством», - добавил представитель СНБО Украины.
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