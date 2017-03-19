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В Солнечной системе может быть около 100 планет


В Солнечной системе может быть около 100 планет
Фото: AmericaRU.com
Солнечная система в настоящее время имеет восемь объектов, классифицированных в качестве планет. Но до 2006 года, когда Плутон был понижен до карликовой планеты, школьникам говорили, что в нашей звездной системе было девять планет. Теперь группа ученых предлагает новый способ классификации планет, и тогда в нашей системе около 100 тел могут получить такой статус.

Большая часть пояса Койпера была еще неизвестна, когда Плутон был обнаружен в 1930 году и включен в качестве девятой планеты Солнечной системы. Однако позднее открыли нескольких объектов в поясе Койпера, размеры которых сопоставимы с размерами Плутона. По этой причине Плутон был понижен до статуса карликовой планеты наравне с Эридой и другими объектами в отдаленной части Солнечной системы.

Кирби Руньон (Kirby Runyon) из университета Джона Хопкинса и его коллеги предположили, что факторы, которые должны определять, является ли небесный объект планетой, должны полагаться на само тело, а не только на местоположение. Руньон и его коллеги определили планету как «субзвездное массовое тело, которое никогда не подвергалось ядерному синтезу». Кроме того, объект должен обладать достаточным гравитационным весом для сохранения приблизительно округлой формы. Определение группы отличается от определения Международного астрономического союза, которое также включает «очистку района вокруг небесного тела».

Исходя из определения команды, спутник Юпитера Европа и даже Луна Земли будут классифицированы как планеты. И в целом, Солнечная система тогда включит около 110 планет.
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