Умер легендарный музыкант Чак Берри

19 марта 2017 года, 13:15

Фото: AmericaRU.com

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В возрасте 90 лет скончался знаменитый американский музыкант, легенда рок-н-ролла Чак Берри (Chuck Berry).Отдел полиции графства Сент-Чарльз в Миссури подтвердил смерть на своей странице в Facebook. Сообщается, что Чак Берри умер в своем доме недалеко от Вентцвилля, штат Миссури. В дом к музыканту вызвали скорую, но вернуть к жизни его не удалось.Чак Берри был главным теоретиком и концептуальным гением рок-н-ролла. Его песни «Johnny B. Goode» и «Roll Over Beethoven» до сих пор остаются популярными во всем мире. Его композиции отличались особым звучанием, поскольку он имел свой стиль игры на гитаре – плавный и дерзкий одновременно.Чарльз Эдвард Андерсон Берри родился 18 октября 1926 года в Санкт-Петербурге. Он вырос в обычном районе, впитывая одновременно евангелисткие напевы, блюз, ритм-энд-блюз и музыку кантри. Он провел три года в исправительной школе после угона автомобиля и вооруженного ограбления. Он получил степень в области парикмахерского искусства и косметологии, некоторое время работал косметологом; Он женился на Теметте Саггс Sв 1948 году, у них было четверо детей: Ингрид Берри, Мелоди Эскридж, Алоха Иса Ли Берри и Чарльз Берри-младший.