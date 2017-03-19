Uber создает специальный комфорт для водителей

Фото: AmericaRU.com
Центра водителей Uber – настоящая современная штаб-квартира со всеми актуальными технологиями и возможностями. Консьержи в черных футболках распределяют водителей с iPad, все помещения центра оснащены мониторами, стильными диванами. В центре есть ванные, кофе-бары и многое другое. Кроме того, здесь можно пройти медосмотр, получить бонусы на подписку, оплатить аренду авто на 2 недели и прочее.
Этот центр в Нью-Йорке – самый крупный в стране, всего в США около 200 центров Uber для водителей.
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