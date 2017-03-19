Самолет, приземлившийся в аэропорту Нью-Йорка, застрял в сугробе

19 марта 2017 года, 12:40

Фото: AmericaRU.com

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Самолет, приземлившийся в аэропорту Ла-Гардиа в Нью-Йорке, застрял в сугробе. Чтобы снять его с взлетно-посадочной полосы, борт пришлось вытаскивать с помощью буксира.Рейс авиакомпании Republic, работающий для Delta, прибыл из Чикаго поздно утром в субботу. Руководитель аэропорта Стив Коулман (Steve Coleman) заявил, что пилот выруливал по взлетной полосе до выхода в терминал, когда борт застрял в снежных заносах.На борту находились 73 пассажира, никто не пострадал. Региональный самолет Embraer 175 также не получил каких-либо повреждений. Из-за инцидента несколько рейсов задержали на час.