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Главная страница → Раздел: События/СкандалыСамолет, приземлившийся в аэропорту Нью-Йорка, застрял в сугробе
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Самолет, приземлившийся в аэропорту Нью-Йорка, застрял в сугробе


Самолет, приземлившийся в аэропорту Нью-Йорка, застрял в сугробе
Фото: AmericaRU.com
Самолет, приземлившийся в аэропорту Ла-Гардиа в Нью-Йорке, застрял в сугробе. Чтобы снять его с взлетно-посадочной полосы, борт пришлось вытаскивать с помощью буксира.

Рейс авиакомпании Republic, работающий для Delta, прибыл из Чикаго поздно утром в субботу. Руководитель аэропорта Стив Коулман (Steve Coleman) заявил, что пилот выруливал по взлетной полосе до выхода в терминал, когда борт застрял в снежных заносах.

На борту находились 73 пассажира, никто не пострадал. Региональный самолет Embraer 175 также не получил каких-либо повреждений. Из-за инцидента несколько рейсов задержали на час.
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