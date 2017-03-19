Бывший учитель похитил 15-летнюю девочку

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Окружной прокурор Брент Купер выдал ордер на арест 50-летнего Тала Каммингса (Tad Cummins) по обвинению в похищении при отягчающих обстоятельствах. Бюро расследования штата Теннесси заявляет, что правоохранители «крайне обеспокоены» благополучием 15-летнего подростка. Похититель и его жертва объявлены в общенациональный розыск.
Есть предположение, что Камминс «возможно, злоупотреблял своей ролью учителя, чтобы ухаживать за девочкой в течение некоторого времени, чтобы заманить ее и затем сексуально эксплуатировать».
Окружной прокурор Купер отметил, что украденная девочка не пыталась связаться с кем-либо из семьи с момента, когда пропала без вести. Она – одна из 10 детей в семье, ее мать неоднократно обвиняли в жестоком обращении с детьми. Скорее всего, Каммингс заманил ее, обещая избавить от семьи.
Тад Каммингс ранее преподавал в школе Culleoka Unit.
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