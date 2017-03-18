Осознанность может быть лекарством при зависимости от шоколада

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Но если вы пытаетесь отучить себя от поедания сладкого, результаты нового исследования могут вам помочь. Специалисты Школы психологии при Университете Флиндерса в Австралии обнаружили, что осознанность является ключом к обузданию тяги к шоколаду. Сначала ученые предлагают сосредоточиться на осознании того, почему нас тянет к лакомству. Затем следует этап «продуманных ментальных образов», на котором мы фокусируемся на поедании шоколада. Таким нехитрым способом исследователям удалось выяснить, что осознанность помогает бороться с зависимостью. В эксперименте ученые прибегали к двум методам: когнитивной дезориентации и управлением образами.
Первая техника заключается в немедленном дистанционировании от шоколада, как только возникает первая мысль о нем, а вторая – в замене возникающих в сознании запаха и вкуса лакомства на другие образы. «Научитесь сдерживать тягу в зародыше, отвлекаясь, например, на визуализацию прогулки в лесу, что может помочь снизить навязчивость мыслей и живость образов», - говорят ученые.
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