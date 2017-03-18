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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеИзбыточный вес в 20 лет значительно увеличивает риск развития 2 видов рака
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Избыточный вес в 20 лет значительно увеличивает риск развития 2 видов рака


Избыточный вес в 20 лет значительно увеличивает риск развития 2 видов рака
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование предполагает, что избыточный вес в 20-летнем возрасте значительно увеличивает риск развития рака пищевода и желудка в дальнейшей жизни, если вовремя не были приложены усилия для похудения.

Исследование показало, что участники, у которых в возрасте от 20 лет был лишний вес, имели от 60 до 80 процентов больший риск развития двух видов рака, по сравнению с теми, кто поддерживал нормальный вес на протяжении всей жизни. А те, кто к 50-ти годам набрал более 20 килограммов, имели в два раза повышенный риск развития состояний.

"Эти результаты подчеркивают важность программ похудения для снижения риска развития рака пищевода и желудка, при которых очень низкий уровень выживаемости", - говорит ведущий исследователь Джессика Петрик (Jessica Petrick) из Национального института рака в Бетесде, штат Мэриленд. По ее словам, избыточный вес может вызвать кислотный рефлюкс и изжогу, которые приводят к раку. Он также может изменить уровни таких гормонов, как эстроген и тестостерон и вызвать повышение уровня инсулина.

Результаты эксперимента были опубликованы в журнале «British Journal of Cancer».
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