В Пенсильвании супруги превратили нигерийскую няню в рабыню

18 марта 2017 года, 14:47

Фото: AmericaRU.com

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В Пенсильвании супружескую пару приговорили к тюремному заключению за то, что они заманили нигерийскую женщину в США, где она стала для них рабыней.Джон Ибечем (John Ibechem) и Годевер Ибечем (Godever Ibechem) были приговорены к девяти месяцам лишения свободы, передает The Express-Times. Судья окружного суда Эдвард Смит (Edward Smith) заявил, что по сути няня стала рабыней. Супруги из Палмер Тауншип признали себя виновными в заговоре с целью заманить женщину, которая заботилась бы об их двоих сыновьях. Кроме того, они не собирались платить даже минимальную заработную плату.54-летняя няня незаконно въехала в США по паспорту матери Джона Ибечема, которая на самом деле скончалась. По словам прокуратуры, женщине обещали заработную плату в размере 205 тысяч долларов, но по факту платили по 20 долларов раз в две недели.