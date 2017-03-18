В Пенсильвании супруги превратили нигерийскую няню в рабыню

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Джон Ибечем (John Ibechem) и Годевер Ибечем (Godever Ibechem) были приговорены к девяти месяцам лишения свободы, передает The Express-Times. Судья окружного суда Эдвард Смит (Edward Smith) заявил, что по сути няня стала рабыней. Супруги из Палмер Тауншип признали себя виновными в заговоре с целью заманить женщину, которая заботилась бы об их двоих сыновьях. Кроме того, они не собирались платить даже минимальную заработную плату.
54-летняя няня незаконно въехала в США по паспорту матери Джона Ибечема, которая на самом деле скончалась. По словам прокуратуры, женщине обещали заработную плату в размере 205 тысяч долларов, но по факту платили по 20 долларов раз в две недели.
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