В Нью-Йорке украли ноутбук Секретной службы

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«Секретная служба США может подтвердить, что сотрудник ведомства стал жертвой преступного деяния, в результате которого был похищен портативный компьютер. Следствие продолжается, и Секретная служба не будет дополнительно комментировать ситуацию до тех пор, пока не будут собраны факты», - говорится в заявлении агентства.
«Мы полагаем, что это мелкая кража, которая не является чем-то необычным в этом районе, и уж тем более не связана с национальной безопасностью», - сказал бывший агент Секретной службы Дэн Бонгино (Dan Bongino). Поскольку агент оставил карту аутентификации личности с кодами доступа на компьютере, это облегчает доступ к информации в ноутбуке. Однако хорошей новостью является то, что, как только компьютер будет подключен к Интернету, данные можно стереть. По сообщениям, на ноутбуке находились данные о безопасности Trump Tower. Скорее всего, там содержалась информация о планах этажей, расположении активов и слабых местах небоскреба.
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