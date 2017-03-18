На Гавайях судья приостановил новый иммиграционный запрет Трампа

18 марта 2017 года, 14:15

Фото: AmericaRU.com

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На Гавайях федеральный судья приостановил действие нового распоряжения президента Дональда Трампа (Donald Trump) за несколько часов до того, как указ, временно запрещающий выдачу новых виз гражданам шести мусульманских стран и приостанавливающий прием беженцев, вступил в законную силу.Окружной судья Деррик Уотсон (Derrick Watson) заявил, что приказ был предназначен для дискриминации мусульман, и отметил, что существует большая вероятность того, что директива нарушает Конституцию. Уотсон также раскритиковал правительство, в частности, за утверждение, что, поскольку запрет распространяется не на всех мусульман в мире, он не может быть истолкован как дискриминация в отношении мусульман.«Ощутима нелогичность заявлений правительства. Понятие о том, что можно показать враждебность по отношению к любой группе людей, нацеливаясь на всех представителей сразу, в корне ошибочно», - заявил он.