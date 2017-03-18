Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 7:12 am | Чикаго 6:12 am | Сан-Франциско 4:12 am
Главная страница → Раздел: ПолитикаНа Гавайях судья приостановил новый иммиграционный запрет Трампа
Политика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

На Гавайях судья приостановил новый иммиграционный запрет Трампа


На Гавайях судья приостановил новый иммиграционный запрет Трампа
Фото: AmericaRU.com
На Гавайях федеральный судья приостановил действие нового распоряжения президента Дональда Трампа (Donald Trump) за несколько часов до того, как указ, временно запрещающий выдачу новых виз гражданам шести мусульманских стран и приостанавливающий прием беженцев, вступил в законную силу.

Окружной судья Деррик Уотсон (Derrick Watson) заявил, что приказ был предназначен для дискриминации мусульман, и отметил, что существует большая вероятность того, что директива нарушает Конституцию. Уотсон также раскритиковал правительство, в частности, за утверждение, что, поскольку запрет распространяется не на всех мусульман в мире, он не может быть истолкован как дискриминация в отношении мусульман.

«Ощутима нелогичность заявлений правительства. Понятие о том, что можно показать враждебность по отношению к любой группе людей, нацеливаясь на всех представителей сразу, в корне ошибочно», - заявил он.
Читайте также последние новости раздела "Политика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/111061
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
Просторные апартаменты на острове Ки-Бискейн (Флорида) Просторные апартаменты на острове Ки-Бискейн (Флорида)
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается комнаты в общежитии при колледже Сдается комнаты в общежитии при колледже
Раздел: Бизнес и маркетинг
Ищем партнеров в США Ищем партнеров в США
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс, 100 BAYVIEW DR Квартира в Санни Айлс, 100 BAYVIEW DR
Раздел: Животные
Продаются милые персидские котята персикового окраса Продаются милые персидские котята персикового окраса
Раздел: Медицина
Зубной техник Зубной техник
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus