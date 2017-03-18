В Чикаго в ребенка выстрелили во время игры в полицейских и грабителей

Фото: AmericaRU.com
Пока неясно, выстрелил ли ребенок сам, или это сделал кто-то из детей. Сотрудники полиции заявили, что трехлетний мальчик был самым младшим из четырех детей, оставшихся дома без присмотра. Самому старшему исполнилось 11 лет. Кроме того, по сообщениям стражей порядка, условия в квартире были плачевными – не было отопления, горячей воды, а также были обнаружены наркотики.
Полицейские заявили, что раненый мальчик был доставлен в критическом состоянии в детскую больницу Комер. У матери ребенка было разрешение на владение огнестрельным оружием, и ей принадлежал пистолет калибра 0,40, который был найден в незапертом ящике. Пока не было выдвинуто никаких обвинений.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
- В Пенсильвании супруги превратили нигерийскую няню в рабыню →
- В Нью-Йорке украли ноутбук Секретной службы →
- Мужчина пытался провезти через границу в багажнике своего автомобиля 4 иммигрантов →
- Американец пытался провезти через границу 4 китайцев в багажнике машины →
- Американец выпущен из тюрьмы после 32 лет за решеткой →
- В Нью-Йорке угонщик похитил машину скорой помощи и убил парамедика →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/111059
http://www.americaru.com/news/111059