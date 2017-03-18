Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 7:12 am | Чикаго 6:12 am | Сан-Франциско 4:12 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыВ Чикаго в ребенка выстрелили во время игры в полицейских и грабителей
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

В Чикаго в ребенка выстрелили во время игры в полицейских и грабителей


В Чикаго в ребенка выстрелили во время игры в полицейских и грабителей
Фото: AmericaRU.com
Сотрудники правоохранительных органов Чикаго заявили, что маленький ребенок стал жертвой невинной игры в полицейских и грабителей. Он получил огнестрельное ранение в результате выстрела в голову, когда играл с другими детьми.

Пока неясно, выстрелил ли ребенок сам, или это сделал кто-то из детей. Сотрудники полиции заявили, что трехлетний мальчик был самым младшим из четырех детей, оставшихся дома без присмотра. Самому старшему исполнилось 11 лет. Кроме того, по сообщениям стражей порядка, условия в квартире были плачевными – не было отопления, горячей воды, а также были обнаружены наркотики.

Полицейские заявили, что раненый мальчик был доставлен в критическом состоянии в детскую больницу Комер. У матери ребенка было разрешение на владение огнестрельным оружием, и ей принадлежал пистолет калибра 0,40, который был найден в незапертом ящике. Пока не было выдвинуто никаких обвинений.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/111059
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
квартира с видом на водный канал в Санни Айлс Бич квартира с видом на водный канал в Санни Айлс Бич
Раздел: Требуются
Ищу работника с опытом в AdWords и SEO Ищу работника с опытом в AdWords и SEO
Раздел: Ищу работу
Ищу удаленую работу (желательно через ELANCE) Ищу удаленую работу (желательно через ELANCE)
Раздел: Обучение
Логопед Дистанционно Логопед Дистанционно
Раздел: Услуги
Аренда машин под любой бюджет Аренда машин под любой бюджет
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира в престижном городе Флориды продается квартира в престижном городе Флориды
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus