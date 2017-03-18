В Чикаго в ребенка выстрелили во время игры в полицейских и грабителей

18 марта 2017 года, 13:50

Фото: AmericaRU.com

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Сотрудники правоохранительных органов Чикаго заявили, что маленький ребенок стал жертвой невинной игры в полицейских и грабителей. Он получил огнестрельное ранение в результате выстрела в голову, когда играл с другими детьми.Пока неясно, выстрелил ли ребенок сам, или это сделал кто-то из детей. Сотрудники полиции заявили, что трехлетний мальчик был самым младшим из четырех детей, оставшихся дома без присмотра. Самому старшему исполнилось 11 лет. Кроме того, по сообщениям стражей порядка, условия в квартире были плачевными – не было отопления, горячей воды, а также были обнаружены наркотики.Полицейские заявили, что раненый мальчик был доставлен в критическом состоянии в детскую больницу Комер. У матери ребенка было разрешение на владение огнестрельным оружием, и ей принадлежал пистолет калибра 0,40, который был найден в незапертом ящике. Пока не было выдвинуто никаких обвинений.