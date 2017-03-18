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Главная страница → Раздел: ПолитикаГоссекретарь США заявил, что дипломатия с Северной Кореей провалилась; Пхеньян предупреждает о войне
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Госсекретарь США заявил, что дипломатия с Северной Кореей «провалилась»; Пхеньян предупреждает о войне


Госсекретарь США заявил, что дипломатия с Северной Кореей провалилась; Пхеньян предупреждает о войне
Фото: AmericaRU.com
Администрация Трампа приняла решение прекратить прилагать дипломатические усилия, направленные на то, чтобы не разгорелся военный конфликт с Северной Кореей. Государственный секретарь Рекс Тиллерсон (Rex Tillerson) заявил, что 20 лет попыток убедить Пхеньян отказаться от ядерной программы потерпели неудачу.

Вскоре после заявления Тиллерсона, посольство Северной Кореи, в знак обострения напряженности, провело в Пекине экстренную пресс-конференцию, во время которой не исключило возможную ядерную войну с Соединенными Штатам. Кроме того, Северная Корея пообещала продолжить испытания ядерного оружия для самообороны.

Северная Корея давно хвасталась межконтинентальной баллистической ракетой, и азиатские эксперты по безопасности согласны с тем, что такая возможность находится в пределах досягаемости Пхеньяна. США в качестве крайней меры рассматривает вариант военного удара по северокорейским объектам, поскольку это почти наверняка приведет к нападению на Южную Корею и США, возможно, с применением химического или биологического оружия.
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