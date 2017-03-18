Прием болеутоляющих препаратов повышает риск сердечного приступа

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Новое исследование показало, что прием любого вида нестероидных противовоспалительных препаратов, таких как «Ибупрофен», может увеличить риск сердечного приступа на 31 процент. Результаты эксперимента были опубликованы в журнале «European Heart Journal—Cardiovascular Pharmacotherapy».
"Учитывая, что эти препараты можно приобрести без рецепта и каких-либо рекомендаций или ограничений, то общественность необходимо проинформировать об опасности лекарственных средств. Полученные данные - наглядное напоминание о том, что нестероидные противовоспалительные препараты не являются безвредными", - говорит автор исследования и профессор кардиологии Гуннар Гисласон (Gunnar Gislason).
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