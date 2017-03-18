Прием болеутоляющих препаратов повышает риск сердечного приступа

18 марта 2017 года, 13:00

Фото: AmericaRU.com

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«Ибупрофен» является одним из наиболее распространенных во всем мире обезболивающих препаратов, отпускаемых без рецепта, и исследователи уже давно предупреждают об опасности сердечного приступа и инсульта.Новое исследование показало, что прием любого вида нестероидных противовоспалительных препаратов, таких как «Ибупрофен», может увеличить риск сердечного приступа на 31 процент. Результаты эксперимента были опубликованы в журнале «European Heart Journal—Cardiovascular Pharmacotherapy»."Учитывая, что эти препараты можно приобрести без рецепта и каких-либо рекомендаций или ограничений, то общественность необходимо проинформировать об опасности лекарственных средств. Полученные данные - наглядное напоминание о том, что нестероидные противовоспалительные препараты не являются безвредными", - говорит автор исследования и профессор кардиологии Гуннар Гисласон (Gunnar Gislason).