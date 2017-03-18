Мужчина пытался провезти через границу в багажнике своего автомобиля 4 иммигрантов

Фото: AmericaRU.com
На пограничном переходе в Сан-Исидро сотрудники пограничной службы остановили транспортное средство для осмотра. Когда пограничники открыли багажник, то увидели четырех китайцев: троих женщин и одного мужчину. Как им удалось поместиться в седане Chrysler 200 - остается загадкой, но, вероятно, им было тесно.
По словам сотрудников правоохранительных органов, граждане Китая не имеют права легально въезжать в США. Иммигранты были взяты под стражу, где после судебного разбирательства их ожидает депортация. Водителю, 24-летнему американцу, в ближайшее время будут предъявлены обвинения. «Сокрытие людей в транспортных средствах - опасно и может иметь серьезные последствия», - сказал представитель пограничной службы.
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