Мужчина пытался провезти через границу в багажнике своего автомобиля 4 иммигрантов

18 марта 2017 года, 12:27

Фото: AmericaRU.com

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Сотрудники пограничной службы арестовали мужчину, в багажнике автомобиля которого были обнаружены четыре человека. По словам задержанного, он пытался нелегально провезти их из Мексики в Соединенные Штаты.На пограничном переходе в Сан-Исидро сотрудники пограничной службы остановили транспортное средство для осмотра. Когда пограничники открыли багажник, то увидели четырех китайцев: троих женщин и одного мужчину. Как им удалось поместиться в седане Chrysler 200 - остается загадкой, но, вероятно, им было тесно.По словам сотрудников правоохранительных органов, граждане Китая не имеют права легально въезжать в США. Иммигранты были взяты под стражу, где после судебного разбирательства их ожидает депортация. Водителю, 24-летнему американцу, в ближайшее время будут предъявлены обвинения. «Сокрытие людей в транспортных средствах - опасно и может иметь серьезные последствия», - сказал представитель пограничной службы.