Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 7:12 am | Чикаго 6:12 am | Сан-Франциско 4:12 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыМужчина пытался провезти через границу в багажнике своего автомобиля 4 иммигрантов
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Мужчина пытался провезти через границу в багажнике своего автомобиля 4 иммигрантов


Мужчина пытался провезти через границу в багажнике своего автомобиля 4 иммигрантов
Фото: AmericaRU.com
Сотрудники пограничной службы арестовали мужчину, в багажнике автомобиля которого были обнаружены четыре человека. По словам задержанного, он пытался нелегально провезти их из Мексики в Соединенные Штаты.

На пограничном переходе в Сан-Исидро сотрудники пограничной службы остановили транспортное средство для осмотра. Когда пограничники открыли багажник, то увидели четырех китайцев: троих женщин и одного мужчину. Как им удалось поместиться в седане Chrysler 200 - остается загадкой, но, вероятно, им было тесно.

По словам сотрудников правоохранительных органов, граждане Китая не имеют права легально въезжать в США. Иммигранты были взяты под стражу, где после судебного разбирательства их ожидает депортация. Водителю, 24-летнему американцу, в ближайшее время будут предъявлены обвинения. «Сокрытие людей в транспортных средствах - опасно и может иметь серьезные последствия», - сказал представитель пограничной службы.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/111053
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - сдам
Квартира 2 спальни 2,5 ванные плюс ехтра лофт Квартира 2 спальни 2,5 ванные плюс ехтра лофт
Раздел: Требуются
Работа по установке кабельного ТВ Работа по установке кабельного ТВ
Раздел: Ищу работу
Ищу работу в Нью-Йорке, ( перспективный трейдер ). Ищу работу в Нью-Йорке, ( перспективный трейдер ).
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 19380 Collins Ave # 1004 Квартира в Санни Айлс Бич, 19380 Collins Ave # 1004
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира в красивом месте в Санни Айлс Бич продается квартира в красивом месте в Санни Айлс Бич
Раздел: Квартиры - продам
Палм Кост, Флорида, Дом 4 спальни $170,000 Палм Кост, Флорида, Дом 4 спальни $170,000
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus