Более 60% американцев хотят расследования связей Трампа с Кремлём

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«66% опрошенных хотят, чтобы Конгресс США расследовал попытки России повлиять на выборы (американского президента – ред.), ещё 63% хотят, чтобы законодатели изучили возможные связи администрации Трампа с РФ», - рассказали журналисты.
Они также узнали, поддерживают ли американцы позицию Трампа в отношении России. Оказалось, что большинство (55%) ответили отрицательно на этот вопрос, только 33% американцев согласились со своим президентом.
Отметим, что настойчивые слухи о тесных связях Трампа с Москвой в США ходят ещё с предвыборной гонки. Тому послужили многочисленные похвалы республиканца в адрес и РФ и её лидера – Владимира Путина. Озвучивалось даже предположение о наличии у Кремля некоего постыдного компромата на нового президента США. Эта ситуация ещё более обострилась после скандального ухода с поста советника президента США Майкла Флинна, который считался одним из главных лоббистов интересов Кремля в окружении Трампа.
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