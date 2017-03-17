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Главная страница → Раздел: ПолитикаБолее 60% американцев хотят расследования связей Трампа с Кремлём
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Более 60% американцев хотят расследования связей Трампа с Кремлём


Более 60% американцев хотят расследования связей Трампа с Кремлём
Фото: AmericaRU.com
Подавляющее большинство американцев хотят, чтобы Конгресс расследовал вмешательство Кремля в президентские выборы в США, а также связи Дональда Трампа с россиянами. Таковы результаты опроса, проведённого телеканалом Fox News.

«66% опрошенных хотят, чтобы Конгресс США расследовал попытки России повлиять на выборы (американского президента – ред.), ещё 63% хотят, чтобы законодатели изучили возможные связи администрации Трампа с РФ», - рассказали журналисты.

Они также узнали, поддерживают ли американцы позицию Трампа в отношении России. Оказалось, что большинство (55%) ответили отрицательно на этот вопрос, только 33% американцев согласились со своим президентом.

Отметим, что настойчивые слухи о тесных связях Трампа с Москвой в США ходят ещё с предвыборной гонки. Тому послужили многочисленные похвалы республиканца в адрес и РФ и её лидера – Владимира Путина. Озвучивалось даже предположение о наличии у Кремля некоего постыдного компромата на нового президента США. Эта ситуация ещё более обострилась после скандального ухода с поста советника президента США Майкла Флинна, который считался одним из главных лоббистов интересов Кремля в окружении Трампа.

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