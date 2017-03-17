Москва анонсировала приезд в Крым 4 депутатов Европарламента

Фото: AmericaRU.com / facebook.com/UkraineMFA
Тот отметил, что делегация, в которую войдут 4 депутата Европарламента и члены парламентов некоторых стран ЕС, посетят аннексированный полуостров 19 марта. Главная цель их визита – участие в конференции «100-летие революции в России и современный социализм».
Помимо этого, по данным депутата, европейцы пообщаются с крымскими «чиновниками» и общественностью.
Отметим, что ни украинская сторона, ни Европарламент информацию пока не прокомментировали.
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