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Главная страница → Раздел: УкраинаМосква анонсировала приезд в Крым 4 депутатов Европарламента
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Москва анонсировала приезд в Крым 4 депутатов Европарламента


Москва анонсировала приезд в Крым 4 депутатов Европарламента
Фото: AmericaRU.com / facebook.com/UkraineMFA
В Госдуме РФ заявили, что Крым в 3-ю годовщину аннексии посетит делегация Европарламента. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на зампредседателя комитета ГД по международным делам Алексея Чепу.

Тот отметил, что делегация, в которую войдут 4 депутата Европарламента и члены парламентов некоторых стран ЕС, посетят аннексированный полуостров 19 марта. Главная цель их визита – участие в конференции «100-летие революции в России и современный социализм».

Помимо этого, по данным депутата, европейцы пообщаются с крымскими «чиновниками» и общественностью.

Отметим, что ни украинская сторона, ни Европарламент информацию пока не прокомментировали.

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