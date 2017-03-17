Почему мужчины умирают раньше женщин?

Фото: AmericaRU.com
Несмотря на социальное неравенство женщины, как правило, живут дольше. Это справедливо в отношении всех стран без исключения. Например, в США в 2015 году женщины, работающие полный рабочий день, получали всего 80 центов на каждый доллар, заработанный мужчинами, что указывает на 20-процентный разрыв в заработной плате. Тем не менее, средняя продолжительность жизни женщин в США составляет 81 год у женщин и 76 лет у мужчин.
Женщины имеют биологические преимущества, которые позволяют им жить дольше. Например, эстроген снижает уровень «плохого» холестерина, что снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. С другой стороны, тестостерон повышает уровень «плохого» холестерина в крови, что повышает риск возникновения гипертонии, болезней сердца и инсульта.
Кроме того, женщины более осведомлены о физических и психических симптомах. Также женщины охотнее рассказывают о своих проблемах, что помогает в процессе диагностики.
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