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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеПочему мужчины умирают раньше женщин?
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Почему мужчины умирают раньше женщин?


Почему мужчины умирают раньше женщин?
Фото: AmericaRU.com
Женщины подвергаются более высоким уровням стресса, имеют больше хронических заболеваний, чаще испытывают депрессию и тревогу, а также более вероятно становятся жертвами насилия. Кроме того, представительницы прекрасной половины человечества зарабатывают меньше и во многих странах не имеют тех же прав, что и мужчины.

Несмотря на социальное неравенство женщины, как правило, живут дольше. Это справедливо в отношении всех стран без исключения. Например, в США в 2015 году женщины, работающие полный рабочий день, получали всего 80 центов на каждый доллар, заработанный мужчинами, что указывает на 20-процентный разрыв в заработной плате. Тем не менее, средняя продолжительность жизни женщин в США составляет 81 год у женщин и 76 лет у мужчин.

Женщины имеют биологические преимущества, которые позволяют им жить дольше. Например, эстроген снижает уровень «плохого» холестерина, что снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. С другой стороны, тестостерон повышает уровень «плохого» холестерина в крови, что повышает риск возникновения гипертонии, болезней сердца и инсульта.

Кроме того, женщины более осведомлены о физических и психических симптомах. Также женщины охотнее рассказывают о своих проблемах, что помогает в процессе диагностики.

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