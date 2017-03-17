Аманда Сейфрид тайно вышла замуж

Фото: AmericaRU.com
«Мы просто сбежали. Взяли с собой священника и уехали из страны. Мы были только вдвоем, и сделали это!» - поделился радостной новостью 40-летний Садоски на шоу «Позднее-позднее шоу с Джеймсом Корденом». Кроме того, актер показал свое обручальное кольцо, когда назвал Сейфрид своей женой.
Источник PEOPLE подтвердил, что в сентябре прошлого года пара объявила о помолвке. «Она та, которую я люблю, кем восхищаюсь и кого уважаю больше всего на свете. Это было красиво. У нас было все, что должно было быть. Мы были вдвоем и разговаривали друг с другом», - сказал он. Также Садоски рассказал о своих чувствах по поводу предстоящего отцовства: «Меня это волнует больше, чем что-либо в моей жизни. И я напуган больше, чем когда-либо за всю мою жизнь».
31-летняя Сейфрид и Садоски впервые познакомились во время совместной работы над бродвейской постановкой, а их роман начался на съемках предстоящего фильма «Последнее слово».
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