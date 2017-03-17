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Главная страница → Раздел: ПолитикаШон Спайсер предположил, что Обама использовал британскую разведку, чтобы шпионить за Трампом
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Шон Спайсер предположил, что Обама использовал британскую разведку, чтобы шпионить за Трампом


Шон Спайсер предположил, что Обама использовал британскую разведку, чтобы шпионить за Трампом
Фото: AmericaRU.com
Представитель Белого дома Шон Спайсер (Sean Spicer) снова заявил, что Барак Обама (Barack Obama) использовал британскую разведку, чтобы прослушивать Дональда Трампа (Barack Obama).

«Судья Эндрю Наполитано заявил, что, согласно трем новостным источникам, президент Обама вышел за рамки командования. Он не использовал АНБ, ФБР, Министерство юстиции или ЦРУ, а обратился к Управлению правительственной связи Великобритании. Это агентство британской разведки. Таким образом, он мог получить записи разговоров избранного президента, и подозрения не упали бы на американцев», - сказал Спайсер.

С таким обвинением Великобритания мириться не стала, и Спайсер был вынужден принести извинения. «Мы получили от Белого дома обещание, что подобные утверждения больше не повторятся», - говорит пресс-секретарь премьер-министра Терезы Мэй (Theresa May).
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