Шон Спайсер предположил, что Обама использовал британскую разведку, чтобы шпионить за Трампом

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«Судья Эндрю Наполитано заявил, что, согласно трем новостным источникам, президент Обама вышел за рамки командования. Он не использовал АНБ, ФБР, Министерство юстиции или ЦРУ, а обратился к Управлению правительственной связи Великобритании. Это агентство британской разведки. Таким образом, он мог получить записи разговоров избранного президента, и подозрения не упали бы на американцев», - сказал Спайсер.
С таким обвинением Великобритания мириться не стала, и Спайсер был вынужден принести извинения. «Мы получили от Белого дома обещание, что подобные утверждения больше не повторятся», - говорит пресс-секретарь премьер-министра Терезы Мэй (Theresa May).
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