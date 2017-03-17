В России подготовка космонавтов к полёту на Луну будет длится до 15 лет

Фото: AmericaRU.com / nasa.gov
Отметим, что в ходе отбора россияне выберут 6 – 8 членов космического отряда, которые впоследствии отправятся на Луну на новом российском корабле «Федерация». Правда, состоится это не скоро, утверждает Маленченко. «От 7 до 15 лет длится срок от момента начала подготовки до самого полета», - заявил представитель ЦПК, отметив, что перед полётом будущим космонавтам предстоит освоить множество необходимых знаний и навыков.
«После отбора кандидатов в космонавты они в течение полутора-двух лет проходят общекосмическую подготовку, затем еще два года уходит на подготовку в группе. Вместе с перерывами на отпуск и командировками эти два этапа длятся в среднем около пяти лет, после чего космонавт готов к назначению в экипаж. Подготовка в составе экипажа для новичка занимает 18-24 месяца, опытного космонавта - один год. Бывает так, что человек уже готов к назначению в экипаж, но программа полета так складывается, что нет места для его назначения, и ему приходится ждать», - рассказал Маленченко.
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