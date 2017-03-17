На электронные сигареты хотят ввести особый налог

Фото: AmericaRU.com
Новый налог может предусматривать ставку на 95% от оптовой цена. Другой проект закона предусматривает 60-процентный налог. Сейчас потребители в среднем платят налог с продаж на уровне 9,5%, и если мера будет введена, цена на эти продукты сильно подскочит.
Это значит, что электронные сигареты будут облагаться налогом так же, как и обычные табачные изделия. «Этот налог компании должны были платить все время, - считает один из авторов законопроекта Джерри Полле. - Они уже много лет не дают отчислений, но причиняют огромный урон здоровью американцев».
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