На электронные сигареты хотят ввести особый налог

17 марта 2017 года, 16:50

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/111039

Электронные сигареты и сопутствующие к ним продукты хотят начать облагать специальным налогом. Законодатели штата Вашингтон рассматривают сейчас новый проект закона об особых налогах на «вейпинг».Новый налог может предусматривать ставку на 95% от оптовой цена. Другой проект закона предусматривает 60-процентный налог. Сейчас потребители в среднем платят налог с продаж на уровне 9,5%, и если мера будет введена, цена на эти продукты сильно подскочит.Это значит, что электронные сигареты будут облагаться налогом так же, как и обычные табачные изделия. «Этот налог компании должны были платить все время, - считает один из авторов законопроекта Джерри Полле. - Они уже много лет не дают отчислений, но причиняют огромный урон здоровью американцев».