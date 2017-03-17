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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеНаш нос сформирован не только генетикой, но и климатом
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Наш нос сформирован не только генетикой, но и климатом


Наш нос сформирован не только генетикой, но и климатом
Фото: AmericaRU.com
Несмотря на то, что мы, несомненно, унаследовали форму носа от своих родителей, также климат оказал значительное воздействие на этот процесс. С течением времени адаптация к местному климату наших предков привела к формированию определенного носа, показало новое исследование, опубликованное в журнале PLOS Genetics.

Если посмотреть на различные этнические группы, можно увидеть различия носов между группами. Например, расстояние между крыльями носа, также известное как «носовой алар», у людей западноафриканского, южноазиатского и восточноазиатского происхождения больше, чем у людей европейского происхождения. Марк Д. Шрайвер (Mark D. Shriver), ведущий автор исследования и профессор антропологии в Университет штата Пенсильвания, отмечает, что человеческие популяции давно получили свои различия – и не только из-за генетики. «На самом деле генетические различия между различными группами населения не так уж велики», - отметил он.

Чтобы понять, почему носы людей даже в одних и тех же группах отличаются, Шрайвер и его коллеги выбрали 2637 человек из базы данных, насчитывающей около 10 000 человек. Шрайвер и его команда смотрели на трехмерные фотографии каждого человека и исследовали ширину ноздрей, расстояние между ноздрями, высоту носа, длину гребня носа, выступ носа, внешнюю область носа и область ноздрей.

Благодаря комплексному анализу данных исследователи выяснили, что ширина ноздрей и база измерений носа различаются между популяциями больше, чем это может быть объяснено генетическим дрейфом. Естественный отбор сыграл ключевую роль – это значит, что люди адаптировались к определенным условиям окружающей среды.

Поскольку более узкие ноздри позволяют носу увлажняться и нагревать воздух более эффективно, это, вероятно, было необходимо в холодном и сухом климате; Люди с более узкими ноздрями, вероятно, жили лучше и имели больше потомства, чем люди с более широкими ноздрями в местах, расположенных дальше от экватора.
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