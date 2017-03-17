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Главная страница → Раздел: ПрогрессNASA считает, что биотопливо позволит очистить воздух на 70%
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NASA считает, что биотопливо позволит очистить воздух на 70%


NASA считает, что биотопливо позволит очистить воздух на 70%
Фото: AmericaRU.com
На сегодняшний день в атмосферу Земли выбрасывается около 800 миллионов тонн углекислого газа, что ведет к более тяжелым последствиям для жизни на планете. Ученые NASA объединились с исследователями из Канады и Германии в поисках решения проблемы. Первые результаты показывают, что биотопливо может стать способом преодоления изменения климата.

Оказалось, что биотопливо способно сократить количество вредных выбросов на 70%, его применение также влияет на отложение вредных веществ в воде.

Испытания, проведенные Калифорнийском центре полетов имени Армстронга, показали, что смесь гидрообработанных сложных эфиров и жирных кислот, полученных из растительного масла камелии, может использоваться на уровне обычного топлива, при этом не иметь вредных выбросов. В частности, такое топливо можно использовать для реактивных двигателей, обычное горючее которых оставляет белый след выбросов в атмосфере, а затем оседает в воде.
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