NASA считает, что биотопливо позволит очистить воздух на 70%

Фото: AmericaRU.com
Оказалось, что биотопливо способно сократить количество вредных выбросов на 70%, его применение также влияет на отложение вредных веществ в воде.
Испытания, проведенные Калифорнийском центре полетов имени Армстронга, показали, что смесь гидрообработанных сложных эфиров и жирных кислот, полученных из растительного масла камелии, может использоваться на уровне обычного топлива, при этом не иметь вредных выбросов. В частности, такое топливо можно использовать для реактивных двигателей, обычное горючее которых оставляет белый след выбросов в атмосфере, а затем оседает в воде.
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