В Google Street View можно посмотреть на активное извержение вулкана вблизи

Фото: AmericaRU.com
На острове в отдаленной части южной части Тихого океана происходит активное извержение. Туда отправилась команда исследователей Google, чтобы поймать 360-градусные изображения в кратере, позволяя зрителям максимально близко посмотреть на происходящее. Зрелище настолько реалистичное, что почти чувствуется запах серы и других вулканических газов.
«Стоя на краю, вы чувствуете, как жар лижет кожу, это феноменально, - отметил представитель команды Google Крис Хорсли. = Я надеюсь, что, посетиэто место на карте, люди поймут, в каком прекрасном мире мы живем». По данным Google, кратер почти равен размеру двух футбольных полей.
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