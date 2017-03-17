В Google Street View можно посмотреть на активное извержение вулкана вблизи

17 марта 2017 года, 15:15

Фото: AmericaRU.com

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Посмотреть на активный вулкан, полный пузырящейся лавы, - это одна из невыполнимых задач для человека. Однако это может быть очень заманчивым. Команда Google Street View предоставляет возможность всем желающим посмотреть на озеро лавы в Амбрине, Вануату, с близкого расстояния.На острове в отдаленной части южной части Тихого океана происходит активное извержение. Туда отправилась команда исследователей Google, чтобы поймать 360-градусные изображения в кратере, позволяя зрителям максимально близко посмотреть на происходящее. Зрелище настолько реалистичное, что почти чувствуется запах серы и других вулканических газов.«Стоя на краю, вы чувствуете, как жар лижет кожу, это феноменально, - отметил представитель команды Google Крис Хорсли. = Я надеюсь, что, посетиэто место на карте, люди поймут, в каком прекрасном мире мы живем». По данным Google, кратер почти равен размеру двух футбольных полей.