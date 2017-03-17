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Главная страница → Раздел: В миреВ Сьерра-Леоне найден массивный алмаз на 706 карат
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В Сьерра-Леоне найден массивный алмаз на 706 карат


В Сьерра-Леоне найден массивный алмаз на 706 карат
Фото: AmericaRU.com
В восточной части Сьерра-Леоне найден огромный алмаз на 706 карат. Он не станет самым большим самоцветом в мире, но окажется одним из самых крупных.

Пастор Эммануэль Момох (Emmanuel Momoh), который также работает шахтером, обнаружил алмаз в районе Коно, говорится в заявлении правительства африканской страны.
Шахтер передал камень президенту Эрнесту Бай Короме, который поблагодарил его за то, что тот не вывез его из страны. Президент пообещал вознаградить пастора процентом от продажи алмаза.

По словам президента, правительство планирует продать его самой высокой цене..

В прошлом году в Лондоне был выставлен необработанный алмаз в размере 1,109 карата. Камень получил название «Звезда Африки», его стоимость составила 400 миллионов долларов. Самый крупный алмаз в мире - 3,106-каратный «Cullinan Diamond», найденный в 1905 году в Южной Африке. Теперь он является частью драгоценностей британской короны.
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