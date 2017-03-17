Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 5:39 am | Чикаго 4:39 am | Сан-Франциско 2:39 am
Главная страница → Раздел: ПолитикаТрамп любит читать
Политика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Трамп любит читать


Трамп любит читать
Фото: AmericaRU.com
Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) рассказал в интервью Fox News, что любит читать.

Ведущий Такер Карлсон спросил Трампа: «Что вы делаете в конце дня? Что вы читаете, что вы смотрите?» Президент ответил, что любит читать, что сейчас ищет книгу, которую хочет начать читать сначала. Трамп отметил, что всякий раз, когда он читает «половину страницы» книги, ему звонят по телефону, или возникает «какая-то чрезвычайная ситуация», которая мешает ему продолжать.

«Я люблю читать, но мне не удается углубиться, потому что я много работаю над множеством разных вещей, включая снижение цен в США», - заявил Трамп.

Президент отметил, что одной из последних книга была биография Эндрю Джексона, поскольку он собирался посетить его дом в Теннеси.
Читайте также последние новости раздела "Политика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/111029
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Услуги
Внутренние отделочные работы Внутренние отделочные работы
Раздел: Веб Сайты
Художественная галерея Владимира Орлова Художественная галерея Владимира Орлова
Раздел: Квартиры - сдам
Комната в рент Room for rent Комната в рент Room for rent
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира с прекрасным видом продается квартира с прекрасным видом
Раздел: Квартиры - продам
Просторные апартаменты на острове Ки-Бискейн (Флорида) Просторные апартаменты на острове Ки-Бискейн (Флорида)
Раздел: Услуги
Клининговые услуги Клининговые услуги
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus