Трамп любит читать

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Ведущий Такер Карлсон спросил Трампа: «Что вы делаете в конце дня? Что вы читаете, что вы смотрите?» Президент ответил, что любит читать, что сейчас ищет книгу, которую хочет начать читать сначала. Трамп отметил, что всякий раз, когда он читает «половину страницы» книги, ему звонят по телефону, или возникает «какая-то чрезвычайная ситуация», которая мешает ему продолжать.
«Я люблю читать, но мне не удается углубиться, потому что я много работаю над множеством разных вещей, включая снижение цен в США», - заявил Трамп.
Президент отметил, что одной из последних книга была биография Эндрю Джексона, поскольку он собирался посетить его дом в Теннеси.
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