Американец пытался провезти через границу 4 китайцев в багажнике машины

Фото: AmericaRU.com
Сообщается, что 24-летний гражданин США подъехал к пересечению границы с Мексикой на якобы пустом седане Chrysler. Проверка машины показала, что она не совсем «пуста» - в багажнике находилось сразу 4 китайца. Проверки сотрудники пограничной служба начали, поскольку получили сообщение о попытке провоза нелегалов.
Ни у одного из китайцев, трех женщин и одного мужчины, не было разрешения на легальный въезд в Соединенные Штаты. Водитель арестован и ждет суда в Сан-Диего. Китайцев депортируют после завершения дела против водителя.
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