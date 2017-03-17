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Главная страница → Раздел: События/СкандалыАмериканец пытался провезти через границу 4 китайцев в багажнике машины
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Американец пытался провезти через границу 4 китайцев в багажнике машины


Американец пытался провезти через границу 4 китайцев в багажнике машины
Фото: AmericaRU.com
Четверо китайских граждан были найдены в багажнике седана Chrysler на пограничном переходе Сан-Исидро. Американец пытался нелегально провезти в США четырех человек таким необычным способом.

Сообщается, что 24-летний гражданин США подъехал к пересечению границы с Мексикой на якобы пустом седане Chrysler. Проверка машины показала, что она не совсем «пуста» - в багажнике находилось сразу 4 китайца. Проверки сотрудники пограничной служба начали, поскольку получили сообщение о попытке провоза нелегалов.

Ни у одного из китайцев, трех женщин и одного мужчины, не было разрешения на легальный въезд в Соединенные Штаты. Водитель арестован и ждет суда в Сан-Диего. Китайцев депортируют после завершения дела против водителя.
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