Еврокомиссия согласилась дать Украине ещё €600 миллионов

Фото: AmericaRU.com / mfa.gov.ua
«Украина выполнила согласованные с ЕС политические обязательства для предоставления второго транша. Речь идёт о принятии важных мер по усилению борьбы с коррупцией, обеспечению прозрачности в управлении государственными финансами, модернизации государственного управления, продвижению текущих реформ энергетического и финансового секторов, а также улучшению бизнес-среды… (Поэтому) Европейская комиссия от имени ЕС приняла решение о предоставлении второго транша макрофинансовой помощи Украине – кредита, размер которого составляет €600 млн», - сообщили европейцы, отметив, что, учитывая эту сумму, с 2014 года Украина получила от ЕС 2,8 миллиардов евро.
«Это наибольшая макрофинансовая помощь, которая была предоставлена Евросоюзом стране, не являющейся его членом», - отметили в ЕК. Эти деньги помогут украинцам минимизировать ущерб от экономического кризиса, а также реализовать реформы.
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