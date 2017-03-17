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Без пяти звезд. Netflix полностью меняет систему рейтинга


Без пяти звезд. Netflix полностью меняет систему рейтинга
Фото: AmericaRU.com
В ближайшие недели популярный цифровой канал Netflix заменит свою пятизвездочную рейтинговую систему – теперь зрители смогут голосовать за проекты «поднимая большой палец» или «опуская».

Представители Netflix давно хотели покончить со «звездами», поскольку считают их плохим методом понимания того, какие фильмы и шоу нравятся людям. «Зрители подсознательно пытаются быть критиками. Когда они оценивают фильм или шоу от одной до пяти звезд, они стараются объективно оценить «качество», вместо того, чтобы просто выразить, сколько удовольствия они получили от этого», - говорится в заявлении канала.

Netflix будет использовать аналог лайков Facebook, чтобы люди могли проще выражать свое впечатление. Также эти «нравится» и «не нравится» будут просчитываться в процентном соответствии.
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