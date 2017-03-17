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Главная страница → Раздел: События/СкандалыАмериканец выпущен из тюрьмы после 32 лет за решеткой
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Американец выпущен из тюрьмы после 32 лет за решеткой


Американец выпущен из тюрьмы после 32 лет за решеткой
Фото: AmericaRU.com
В Лос-Анджелесе вышел на свободу Эндрю Леандер Уилсон (Andrew Leander Wilson), который провел в тюрьме 32 года. Он был выпущен из заключения после того, как было доказано, что мужчина был осужден неправомерно. Произошло то, что казалось ему невероятным, - он вышел на улицу и обнял свою семью.

«Я пробыл в тюрьме 32 года, три месяца и 14 дней. Это очень долго», - отметил Уилсон в интервью CNN. Когда ему было 30, его признали виновным в убийстве первой степени. И теперь ему 62 года, и он, наконец, свободен.

Его освобождение стало возможным после того, как стало известно, что некоторые факты обвинение скрыло много лет назад. Судья Лора Привер вынесла постановление о том, что Уилсон был лишен конституционных прав на справедливое судебное разбирательство, отменила его обвинительный приговор и распорядилась о его немедленном освобождении. Через день Уилсон был на свободе. «Все это время я говорил себе, что нельзя сдаваться. Не прекращай сражаться. Похоже, именно этого хочет система, и я не сдавался», - заявил Уилсон.

В его освобождении помогли адвокаты и студенты из проекта юридической школы Лойолы. Они занялись его делом и нашли скрытую информацию.

Уилсон был арестован за нанесение ножевых ранений 21-летнего мужчины в 1984 году. Человек спал в грузовике, когда его зарезали. Подруга водителя Саладена Бишоп тоже была в грузовике. Адвокаты Уилсона доказали, что обвинение удерживало ключевые доказательства, касающиеся главного свидетеля - Бишоп выбрала Уилсона как подозреваемого только после того, как полицейский указал на фотографию Уилсона. До этого она уже давала ложные показания.
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