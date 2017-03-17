В Нью-Йорке угонщик похитил машину скорой помощи и убил парамедика

17 марта 2017 года, 12:25

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

В четверг в Нью-Йорке была убита медицинский техник Ядира Арройо (Yadira Arroyo), когда мужчина пытался похитить машину скорой помощи, которая она вела. Нападавший несколько раз ударил ее и бросил под колеса машины, травмы оказались смертельными, сообщают местные власти.Арройо вела машину скорой помощи через Бронкс, еще одна женщина-парамедик сидела на пассажирском сиденье, когда прохожий заметил, что к бамперу авто прицепился мужчина. Арройо вышла, чтобы выяснить происходящее, оставила дверь машины открытой. Мужчина забрался в кабину, Арройо пыталась выкинуть его. В результате он ранил второго парамедика, а водителя бросил под колеса скорой.Личность подозреваемого, мужчины возрастом около 25 лет, пока не разглашается. Он был арестован в тот же день. Мэр Нью-Йорка Бил ди Бласио отметил мужество фельдшера.Ядире Арройо было 44 года, у нее осталось пятеро детей. В течение 14 лет она работала в пожарном департаменте Нью-Йорка. Она – третья женщина, работавшая в этом департаменте, которая была убита при исполнении служебных обязанностей.