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В Нью-Йорке угонщик похитил машину скорой помощи и убил парамедика


В Нью-Йорке угонщик похитил машину скорой помощи и убил парамедика
Фото: AmericaRU.com
В четверг в Нью-Йорке была убита медицинский техник Ядира Арройо (Yadira Arroyo), когда мужчина пытался похитить машину скорой помощи, которая она вела. Нападавший несколько раз ударил ее и бросил под колеса машины, травмы оказались смертельными, сообщают местные власти.

Арройо вела машину скорой помощи через Бронкс, еще одна женщина-парамедик сидела на пассажирском сиденье, когда прохожий заметил, что к бамперу авто прицепился мужчина. Арройо вышла, чтобы выяснить происходящее, оставила дверь машины открытой. Мужчина забрался в кабину, Арройо пыталась выкинуть его. В результате он ранил второго парамедика, а водителя бросил под колеса скорой.

Личность подозреваемого, мужчины возрастом около 25 лет, пока не разглашается. Он был арестован в тот же день. Мэр Нью-Йорка Бил ди Бласио отметил мужество фельдшера.

Ядире Арройо было 44 года, у нее осталось пятеро детей. В течение 14 лет она работала в пожарном департаменте Нью-Йорка. Она – третья женщина, работавшая в этом департаменте, которая была убита при исполнении служебных обязанностей.
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