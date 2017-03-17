В Нью-Йорке угонщик похитил машину скорой помощи и убил парамедика

Фото: AmericaRU.com
Арройо вела машину скорой помощи через Бронкс, еще одна женщина-парамедик сидела на пассажирском сиденье, когда прохожий заметил, что к бамперу авто прицепился мужчина. Арройо вышла, чтобы выяснить происходящее, оставила дверь машины открытой. Мужчина забрался в кабину, Арройо пыталась выкинуть его. В результате он ранил второго парамедика, а водителя бросил под колеса скорой.
Личность подозреваемого, мужчины возрастом около 25 лет, пока не разглашается. Он был арестован в тот же день. Мэр Нью-Йорка Бил ди Бласио отметил мужество фельдшера.
Ядире Арройо было 44 года, у нее осталось пятеро детей. В течение 14 лет она работала в пожарном департаменте Нью-Йорка. Она – третья женщина, работавшая в этом департаменте, которая была убита при исполнении служебных обязанностей.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
- Американец пытался провезти через границу 4 китайцев в багажнике машины →
- Американец выпущен из тюрьмы после 32 лет за решеткой →
- «Нас взломали»: McDonald's удалила комментарии, оскорбляющие Трампа →
- В штате Вашингтон кто-то случайно пожертвовал почти 2 килограмма марихуаны →
- В Детройте арестовали подозреваемого, выстрелившего в двух полицейских →
- Законодатель штата Оклахома обвиняется в детской проституции →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/111019
http://www.americaru.com/news/111019