Украина передала в Гаагу 300 секретных томов об агрессии России

Фото: AmericaRU.com
«Луценко сообщил, что по делу «Украина против РФ» собрано более 800 томов материалов, из них 300 томов под грифом «секретно» и «совершенно секретно». При подготовке материалов в суд было опрошено 1400 пострадавших, 2000 свидетелей, проведено 1800 судебных экспертиз и получено 100 000 единиц вещественных доказательств, в том числе образцы оружия и военной техники производства Российской Федерации, захваченные украинской армией во время боев», - рассказала пресс-служба украинского президента.
Порошенко, в свою очередь подчеркнул важность данного судебного разбирательства. «В Международном Суде ООН вся наша команда борется за справедливое наказание тех, кто виновен в смерти тысяч человек в результате террористических атак на украинском Донбассе; кто поставлял танки, современную артиллерию, системы залпового огня, бронированные машины, боеприпасы, ракеты, которыми обстреливали Авдеевку, Краматорск, Мариуполь, гражданский автобус в Волновахе, сбивали МН-17», - заявил президент, отметив, что суд – «дело не быстрое», и займёт даже не месяцы, а годы.
Читайте также: В Гааге закончились слушания по иску Украины против России.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
- Еврокомиссия согласилась дать Украине ещё €600 миллионов →
- Украинцы конфисковали иностранное судно, возившее соду в аннексированный Крым →
- ОБСЕ продлила срок своего пребывания на Донбассе →
- Экс-глава НАТО объяснил истинные причины аннексии Крыма →
- В Кремле открестились от письма Януковича, которое Чуркин показывал в ООН →
- Московские «кураторы» приказали провести «выборы» в «ЛНР» →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/111017
http://www.americaru.com/news/111017