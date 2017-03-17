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Главная страница → Раздел: УкраинаУкраина передала в Гаагу 300 секретных томов об агрессии России
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Украина передала в Гаагу 300 секретных томов об агрессии России


Украина передала в Гаагу 300 секретных томов об агрессии России
Фото: AmericaRU.com
Украинская сторона передала в Международный суд ООН 800 томов с доказательствами агрессии России против Украины. 300 из них под грифом «совершенно секретно». Об этом президенту Украины доложил генпрокурор Юрий Луценко.

«Луценко сообщил, что по делу «Украина против РФ» собрано более 800 томов материалов, из них 300 томов под грифом «секретно» и «совершенно секретно». При подготовке материалов в суд было опрошено 1400 пострадавших, 2000 свидетелей, проведено 1800 судебных экспертиз и получено 100 000 единиц вещественных доказательств, в том числе образцы оружия и военной техники производства Российской Федерации, захваченные украинской армией во время боев», - рассказала пресс-служба украинского президента.

Порошенко, в свою очередь подчеркнул важность данного судебного разбирательства. «В Международном Суде ООН вся наша команда борется за справедливое наказание тех, кто виновен в смерти тысяч человек в результате террористических атак на украинском Донбассе; кто поставлял танки, современную артиллерию, системы залпового огня, бронированные машины, боеприпасы, ракеты, которыми обстреливали Авдеевку, Краматорск, Мариуполь, гражданский автобус в Волновахе, сбивали МН-17», - заявил президент, отметив, что суд – «дело не быстрое», и займёт даже не месяцы, а годы.

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