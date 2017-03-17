Ученые определили ген, отвечающий за старение мозга

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Ген под названием TMEM106B становится активным в возрасте 65 лет. Вскоре после этого у людей с «плохими» копиями гена мозг будет выглядеть на 10-12 лет старше, чем у их сверстников, у которых нормальные копии, говорят ученые. Открытие специалистов Колумбийского университета может позволить докторам определить, какие люди подвержены повышенному риску развития неврологических заболеваний. Оно также может помочь разработать препараты, нацеленные на этот ген, которые будут способствовать здоровому старению мозга.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «Cell Systems».
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