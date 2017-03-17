Ученые определили ген, отвечающий за старение мозга

17 марта 2017 года, 11:12

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/111015

Новое исследование предполагает, что скорость старения мозга после 65 лет зависит от вариации определенного гена. В ходе эксперимента ученые определили ген, способный контролировать старение мозга. По их словам, одна из мутаций гена может защитить человек от целого ряда возрастных неврологических заболеваний, в том числе слабоумие.Ген под названием TMEM106B становится активным в возрасте 65 лет. Вскоре после этого у людей с «плохими» копиями гена мозг будет выглядеть на 10-12 лет старше, чем у их сверстников, у которых нормальные копии, говорят ученые. Открытие специалистов Колумбийского университета может позволить докторам определить, какие люди подвержены повышенному риску развития неврологических заболеваний. Оно также может помочь разработать препараты, нацеленные на этот ген, которые будут способствовать здоровому старению мозга.Результаты исследования были опубликованы в журнале «Cell Systems».