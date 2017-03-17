В 2018 году отправится первая поездка к месту крушения Титаника

17 марта 2017 года, 10:55

Фото: AmericaRU.com

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В то время как до туристических полетов на Луну нам еще далеко, путешественники могут покорить глубины Атлантического океана. В мае 2018 года британский туроператор Blue Marble Private планирует отправить первую экспедиции на место крушения Титаника.Первыми, кто сможет увидеть обломки лайнера, станут девять человек. Стоимость экскурсии к месту одного из самых известных кораблекрушений в мире составит более 105 тысяч долларов на одного человека, передает Business Insider. Это эквивалент суммы в 4350 долларов, которую в 1912 году платили за билет пассажиры первого класса. Во время погружения на глубину 4 тысяч метров в аппарате из титанового сплава и углеродного волокна туристы отправятся к палубе корабля и даже увидят знаменитую парадную лестницу.Во время восьмидневной поездки путешественники могут рассчитывать на комфортные условия: вертолет доставит их из Сент-Джонса, Ньюфаундленд, на яхту, расположенную в районе крушения Титаника. Кроме того, туристов будут сопровождать опытные специалисты.