Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:09 am | Чикаго 3:09 am | Сан-Франциско 1:09 am
Главная страница → Раздел: В миреВ 2018 году отправится первая поездка к месту крушения Титаника
В мире
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

В 2018 году отправится первая поездка к месту крушения Титаника


В 2018 году отправится первая поездка к месту крушения Титаника
Фото: AmericaRU.com
В то время как до туристических полетов на Луну нам еще далеко, путешественники могут покорить глубины Атлантического океана. В мае 2018 года британский туроператор Blue Marble Private планирует отправить первую экспедиции на место крушения Титаника.

Первыми, кто сможет увидеть обломки лайнера, станут девять человек. Стоимость экскурсии к месту одного из самых известных кораблекрушений в мире составит более 105 тысяч долларов на одного человека, передает Business Insider. Это эквивалент суммы в 4350 долларов, которую в 1912 году платили за билет пассажиры первого класса. Во время погружения на глубину 4 тысяч метров в аппарате из титанового сплава и углеродного волокна туристы отправятся к палубе корабля и даже увидят знаменитую парадную лестницу.

Во время восьмидневной поездки путешественники могут рассчитывать на комфортные условия: вертолет доставит их из Сент-Джонса, Ньюфаундленд, на яхту, расположенную в районе крушения Титаника. Кроме того, туристов будут сопровождать опытные специалисты.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/111013
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
310 000$ 95кв/м 310 000$ 95кв/м
Раздел: Услуги
Home Made Russian / Ukrainian Baked Pies from Natasha! Home Made Russian / Ukrainian Baked Pies from Natasha!
Раздел: Барахолка
Продам Пеленалку, ванночку, кокон Продам Пеленалку, ванночку, кокон
Раздел: Барахолка
Deluxe bassinet delta $45 Deluxe bassinet delta $45
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира продается квартира
Раздел: Обучение
Логопед Дистанционно Логопед Дистанционно
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus