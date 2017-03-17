В 2018 году отправится первая поездка к месту крушения Титаника

Фото: AmericaRU.com
Первыми, кто сможет увидеть обломки лайнера, станут девять человек. Стоимость экскурсии к месту одного из самых известных кораблекрушений в мире составит более 105 тысяч долларов на одного человека, передает Business Insider. Это эквивалент суммы в 4350 долларов, которую в 1912 году платили за билет пассажиры первого класса. Во время погружения на глубину 4 тысяч метров в аппарате из титанового сплава и углеродного волокна туристы отправятся к палубе корабля и даже увидят знаменитую парадную лестницу.
Во время восьмидневной поездки путешественники могут рассчитывать на комфортные условия: вертолет доставит их из Сент-Джонса, Ньюфаундленд, на яхту, расположенную в районе крушения Титаника. Кроме того, туристов будут сопровождать опытные специалисты.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
- В Дубае продали самый дорогой бургер в мире →
- За год в России на 10% увеличилось количество долларовых миллионеров →
- Бывшему советнику Трампа заплатили $45 тысяч за участие в юбилее Russia Today →
- В Париже сотрудник МВФ получил ранения в результате взрыва посылки →
- Верховный суд США приступил к рассмотрению дела торговца оружием Виктора Бута →
- В России мужчина сбил ребёнка, обстрелявшего его внедорожник игрушечными пулями →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/111013
http://www.americaru.com/news/111013