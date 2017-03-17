Недостаток сна у дошкольников связан с проблемами поведения в более позднем возрасте

17 марта 2017 года, 10:37

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование предполагает, что дошкольники, которые получают недостаточное количество сна, более вероятно имеют проблемы с концентрацией внимания, контролем эмоций и обработкой информации в более позднем возрасте.По словам авторов эксперимента, у семилетних детей, которые недосыпают, заметно снижаются психические и регуляционные функции. «Дети проявляют более низкую способность к концентрированию внимания, более слабый контроль эмоций, а также имеют больше проблем с поведением в целом. Это отражается на умении вести себя в школе и дома. Кроме того, это влияет на отношения со сверстниками», - говорит ведущий исследователь Элси Таверас (Elsie Taveras) из Детской больницы в Бостоне, штат Массачусетс.Ученые обнаружили, что недостаток сна негативно отражается на частях мозга, связанных с рассуждением и контролем эмоций. К ним относятся префронтальная кора, которая связана с управление мыслительной и моторной активностью, миндалина, которая связана с регуляцией поведения, и базальные ядра, которые отвечают за импульсивность. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Academic Pediatrics».