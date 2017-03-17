В Дубае продали самый дорогой бургер в мире

17 марта 2017 года, 10:20

Фото: AmericaRU.com

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Самый дорогой бургер в мире был продан на аукционе в Дубае. Благотворительное мероприятие Pink Bavent, которое прошло в торговом центре Galeries Lafayette, было посвящено сбору средств на борьбу с раком молочной железы.В общей сложности на аукционе, в котором принимали участие правительственные чиновники и общественные деятели страны, удалось собрать 108755 дирхам (29610 долларов). «Я был представителем Pink Caravan с самого начала, и для меня большая честь быть здесь сегодня», - сказал председатель Департамента статистики и развития местной инфраструктуры шейх Мухаммед бин Абдулла Аль Тани (Sheikh Mohammed bin Abdullah Al Thani).«Два года назад мы побили мировой рекорд, продав один бургер за 7000 долларов. В этом году мы также хотели побить рекорд. Конечно, все полученные средства пойдут на борьбу с раком молочной железы и усовершенствование методов диагностики заболевания на ранней стадии», - добавил он.