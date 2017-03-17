Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:09 am | Чикаго 3:09 am | Сан-Франциско 1:09 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыНас взломали: McDonalds удалила комментарии, оскорбляющие Трампа
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

«Нас взломали»: McDonald's удалила комментарии, оскорбляющие Трампа


Нас взломали: McDonalds удалила комментарии, оскорбляющие Трампа
Фото: AmericaRU.com
После того, как с корпоративной учетной записи McDonald`s в Twitter были отправлены сообщения с оскорблениями в адрес президента Дональда Трампа (Donald Trump), компания удалила твиты и сообщила о взломе аккаунта.

McDonald`s уведомила в социальной сети о том, что ее аккаунт был «скомпрометирован», добавив, что в настоящее время она занимается расследованием произошедшего. С тех пор компания позаботилась о безопасности учетной записи. «Твиттер сообщил нам о взломе. Мы удалили твит, обеспечили безопасность аккаунта и в настоящее время расследуем этот инцидент», — говорится в заявлении McDonald`s.

"Дональд Трамп, вы на самом деле отвратительная подделка президента, и мы хотим, чтобы Барак Обама вернулся. Также у вас маленькие руки", - говорилось в сообщении.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/111007
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
2-х-комнатная квартира в центре Майами 2-х-комнатная квартира в центре Майами
Раздел: Туризм и отдых
Аренда яхт в Майами Аренда яхт в Майами
Раздел: Квартиры - продам
Квартира на острове возле Майами Квартира на острове возле Майами
Раздел: Квартиры - сдам
2х комн.кв с 26.05-15.09 1600/мес с к/у манхэттен 2х комн.кв с 26.05-15.09 1600/мес с к/у манхэттен
Раздел: Компьютеры
Ремонт компьютеров Ремонт компьютеров
Раздел: Адвокаты
Опытный Адвокат в Нью Йорке Опытный Адвокат в Нью Йорке
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus