Нас взломали: McDonalds удалила комментарии, оскорбляющие Трампа

17 марта 2017 года, 10:04

Фото: AmericaRU.com

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После того, как с корпоративной учетной записи McDonald`s в Twitter были отправлены сообщения с оскорблениями в адрес президента Дональда Трампа (Donald Trump), компания удалила твиты и сообщила о взломе аккаунта.McDonald`s уведомила в социальной сети о том, что ее аккаунт был «скомпрометирован», добавив, что в настоящее время она занимается расследованием произошедшего. С тех пор компания позаботилась о безопасности учетной записи. «Твиттер сообщил нам о взломе. Мы удалили твит, обеспечили безопасность аккаунта и в настоящее время расследуем этот инцидент», — говорится в заявлении McDonald`s."Дональд Трамп, вы на самом деле отвратительная подделка президента, и мы хотим, чтобы Барак Обама вернулся. Также у вас маленькие руки", - говорилось в сообщении.