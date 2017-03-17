Нас взломали: McDonalds удалила комментарии, оскорбляющие Трампа

Фото: AmericaRU.com
McDonald`s уведомила в социальной сети о том, что ее аккаунт был «скомпрометирован», добавив, что в настоящее время она занимается расследованием произошедшего. С тех пор компания позаботилась о безопасности учетной записи. «Твиттер сообщил нам о взломе. Мы удалили твит, обеспечили безопасность аккаунта и в настоящее время расследуем этот инцидент», — говорится в заявлении McDonald`s.
"Дональд Трамп, вы на самом деле отвратительная подделка президента, и мы хотим, чтобы Барак Обама вернулся. Также у вас маленькие руки", - говорилось в сообщении.
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