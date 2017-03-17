В штате Вашингтон кто-то случайно пожертвовал почти 2 килограмма марихуаны

17 марта 2017 года, 09:49

Фото: AmericaRU.com

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На прошлой неделе в Монро, штат Вашингтон, события приняли удивительный оборот, когда сотрудники компании Goodwill обнаружили контейнер для хранения, полный «травки».По всей видимости, контейнер был пожертвован кем-то, кто понятия не имел, что в нем находится марихуана. Сотрудники Goodwill, некоммерческой организации, которая помогает бездомным людям, думали, что они оформляют еще одну стандартную партию пожертвований. Все выглядело как всегда: одежда, мебель, старая электроника, обычная посуда и обычный контейнер.Но, как оказалось, содержимое было не совсем обычным, и когда работники открыли его, то удивились, увидев, что он полон марихуаны. Вес находки составил почти два килограмма. По словам сотрудников правоохранительных органов, стоимость такого случайного «пожертвования» составляет примерно 24 тысячи долларов.Теперь сотрудники Goodwill просматривают видео с камер видеонаблюдение, чтобы узнать, кто сделал такой подарок. Но кем бы он ни оказался, вряд ли он сейчас счастлив.